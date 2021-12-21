Воронежец своровал «Жигули» при помощи эвакуатора

Подозреваемый воспользовался услугой эвакуатора, убедив водителя, что является владельцем машины, а документы, якобы, оставил дома. Фото пресс-службы ГУ МВД России по Воронежской области.

39-летний житель Воронежа сообщил в одно из местных отделений полиции, что у него похитили машину «ВАЗ-2108».

Автомобиль был припаркован во дворе многоквартирного дома по Олимпийскому бульвару, откуда и исчез. Транспортное средство давно не на ходу, поэтому владелец и поставил ее около дома, в котором проживает. Причиненный ущерб составил около 20 тысяч рублей.

После оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка выяснили, что 18-летний злоумышленник похитил машину днем при помощи эвакуатора. В отделе полиции задержанный во всем признался и сообщил, что ему без труда удалось вскрыть автомобиль. Он воспользовался услугой эвакуатора, убедив водителя, что является владельцем машины, а документы, якобы, оставил дома. При помощи спецтехники похищенное транспортное средство было доставлено в пункт приема металла для разбора. Вырученные 15 тысяч рублей он потратил на личные цели.

- Теперь в соответствии с частью 2 статьи 158 УК РФ «Кража» подозреваемому грозит лишение свободы на срок до пяти лет, - информирует пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области.