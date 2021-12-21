В Воронеже пройдет прямая линия губернатора

Прямая линия Александра Гусева начнется 24 декабря в 10 часов. Фото: предоставлено пресс-службой правительства Воронежской области.

В пятницу, 24 декабря, на вопросы жителей Воронежской области в прямом эфире ответит губернатор Воронежской области Александр Гусев. Об этом сообщили в телеграм-канале регионального правительства.

Оставить вопросы в комментариях по двум ссылкам (смотрите ниже*). Те, которые ведущий посчитает самыми актуальными, зададут во время прямой трансляции.

Прямой эфир начнется в 10:00.

*Ссылки на трансляцию:

https://vk.com/wall-182585808_200035

https://ok.ru/group/60419251699769/topic/153807689695289