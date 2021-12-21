Ночью в Воронеже насмерть разбился 24-летний водитель ВАЗа

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В понедельник поздним вечером на улице Дарвина в Воронеже произошла смертельная авария. По предварительным данным, 24-летний местный житель на автомобиле ВАЗ-21154, двигаясь по улице Дарвина со стороны Лесного поселка в сторону улицы Тимирязева, на регулируемом перекрестке с улицей Ломоносова не предоставил преимущество «Киа Сорренто» под управлением 20-летнего водителя, который ехал по главной улице. В результате автомобили столкнулись.

От полученных в аварии травм водитель ВАЗа погиб на месте. Два его пассажира - 26-летний воронежец и 22-летняя местная жительница - с травмами различной степени тяжести попали в больницу.

Полицейские начали проверку по факту ДТП.