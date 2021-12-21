В Воронеже вандалы изрисовали входную группу обновленного парка «Орленок»

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Всего два дня прошло со дня долгожданного открытия после реставрации парка «Орленок», как горожане заметили первые следы вандализма. Кто-то изрисовал маркером стену входной группы со стороны улицы Чайковского.

Акт вандализма вызвал возмущение воронежцев, но нашлись и те, кто посчитал надпись на стене «мелочью».

В МКП "Экоцентр", который обслуживает этот и другие парки города, оперативно отреагировали на происшествие:

- К сожалению, на входной группе, где воссозданы по слепкам уникальные элементы - получили свой первозданный облик русты, лепнина, капители, возвращены утраченные базы колонн (раньше колонны имели капители и базы), были обнаружены следы «современных авторов».

Работники пообещали в ближайшее время закрасить надпись и обратиться в полицию, предоставив ей запись с камер видеонаблюдения парка.