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Общество21 декабря 2021 6:08

В Воронеже вандалы изрисовали входную группу обновленного парка «Орленок»

Со дня его открытия прошло всего два дня
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в соцсети "Вконтакте"

Всего два дня прошло со дня долгожданного открытия после реставрации парка «Орленок», как горожане заметили первые следы вандализма. Кто-то изрисовал маркером стену входной группы со стороны улицы Чайковского.

Акт вандализма вызвал возмущение воронежцев, но нашлись и те, кто посчитал надпись на стене «мелочью».

В МКП "Экоцентр", который обслуживает этот и другие парки города, оперативно отреагировали на происшествие:

- К сожалению, на входной группе, где воссозданы по слепкам уникальные элементы - получили свой первозданный облик русты, лепнина, капители, возвращены утраченные базы колонн (раньше колонны имели капители и базы), были обнаружены следы «современных авторов».

Работники пообещали в ближайшее время закрасить надпись и обратиться в полицию, предоставив ей запись с камер видеонаблюдения парка.