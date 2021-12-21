В Воронежской области сгорел дом: есть пострадавший

Пожар потушили через 52 минуты после сообщения о нем. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В понедельник, 20 декабря, около трех часов дня загорелся дом на улице Пушкина хутора Путчино Лискинского района.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 15.08. На место ЧП выехали шесть наших специалистов на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 16.00. Пламя повредило жилой дом 8х6 метров по всей площади. По оперативным данным, на пожаре есть пострадавший, - сообщили в региональном ГУ МЧС.