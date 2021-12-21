Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
-19°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия21 декабря 2021 5:18

В Воронежской области сгорел дом: есть пострадавший

ЧП случилось в Лискинском районе
Юрий КОЗЛОВ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Пожар потушили через 52 минуты после сообщения о нем.

Пожар потушили через 52 минуты после сообщения о нем.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В понедельник, 20 декабря, около трех часов дня загорелся дом на улице Пушкина хутора Путчино Лискинского района.

- О возгорании в дежурную часть сообщили в 15.08. На место ЧП выехали шесть наших специалистов на двух пожарных машинах. Огонь потушили в 16.00. Пламя повредило жилой дом 8х6 метров по всей площади. По оперативным данным, на пожаре есть пострадавший, - сообщили в региональном ГУ МЧС.