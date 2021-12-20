Вслед за метелью в Воронеж придет лютый мороз

Похолодает до -20 Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Резкое похолодание придет в Воронежскую область в ближайшие сутки. Мороз сменит оттепель и метели, которые властвовали в регионе в выходные. Из-за ветра снег лег неравномерно: где-то лишь на 4 см прикрыл землю, а где-то намел 20-сантиметровые сугробы.

Холодный воздух уже в ближайшие сутки начнет поступать в Воронежскую область с севера и распространится в южном направлении. Температура начнет стремительно падать, местами возможен небольшой снег. В середине недели в области ударит двадцатиградусный мороз, днем будет −12…−17.

Такая погода сохранится до конца рабочей недели.