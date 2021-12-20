В Коминтеновском районе Воронежа у незаконных торговцев изъяли 35 новогодних елок

Фото управы Коминтерновского района

В воскресенье, 19 декабря, в Воронеже открылись елочные базары. А в понедельник сотрудники управы Коминтерновского района отправились в первый рейд по контролю за соблюдением правил торговли хвойными. И сразу в поле зрения проверяющих попали нарушители. На Московском проспекте, 116 «а» и на улице Шишкова, 116 участники рейда обнаружили несанкционированную торговлю без сопроводительных документов, разрешений и необходимого оформления территории елочного базара. В итоге из оборота изъяли 35 новогодних красавиц и передали их на ответственное хранение.

- Во время рейда было составлено четыре протокола и нарушители привлечены к административной ответственности за торговлю в неустановленных местах, - сообщили в управе Коминтерновского района. – Рейды по елочным базарам будут продолжаться на постоянной основе.