В Воронежской области 17-летнего подростка будут судить за убийство

Фото с сайта СУСК Воронежской области

В Воронежской области завершилось расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Нижнедевицкого района, обвиняемого в убийстве.

По версии следствия, в конце марта 2021 года молодой человек был в гостях у 55-летнего местного жителя на ул. Подлесной села Нижнедевицк. Они совместно распивали спиртные напитки, а потом поссорились на бытовой почве. В ходе драки парень нанес 55-летнему мужчине обнаруженной на веранде деревянной палкой несколько раз удалил хозяина по голове, а потом скрылся. Труп мужчины соседи нашли через несколько дней.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила в результате закрытой черепно-мозговой травмы.

Несовершеннолетнего подозреваемого задержали и заключили под стражу. В ходе следствия он частично признал вину, пояснив, что не желал наступления смерти мужчины, а лишь хотел причинить ему боль.

В ближайшее время дело направят на рассмотрение в суд.