Воронежцы могут получить QR-код на свидетельство регистрации транспортного средства

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

ГУ МВД по Воронежской области сообщило о новой услуге, которая стала доступна жителям региона. Автомобилисты могут предъявлять инспекторам ДПС для проверки электронные свидетельства о регистрации транспортного средства в виде QR-кода.

Получить виртуальное свидетельство можно на портале госуслуг в разделе «Госуслуги.Авто», где надо ввести номер свидетельства автомобиля.

- Приложение автоматически сгенерирует QR-код, который можно будет предъявить сотруднику ГИБДД, - пояснили в ведомстве.

Использование электронного документа пока поводится в виде эксперимента, поэтому не освобождает водителя от обязанности иметь при себе и по требованию сотрудника полиции передавать для проверки оригинал регистрационного документа. Его отсутствие влечет за собой ответственность, установленную частью 1 статьи 12.3 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации.