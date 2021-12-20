На Нововоронежской АЭС назвали имена самых спортивных атомщиков

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Спартакиада проходила с 15 ноября по 18 декабря включительно. Атомщики соревновались в 15 видах спорта, от шахмат и бильярда до плавания, тенниса и баскетбола. Всего в спортивных баталиях приняли участие более 400 человек.

Финалом пятинедельного марафона стал матч за первое место в мини-футболе между сильнейшими командами Нововоронежской АЭС: представителями цеха ТАИ и турбинного цеха № 6. В упорном бою со счетом 4:3 победила команда ТЦ-6. Завершилась Спартакиада торжественной церемонией награждения. Почетные грамоты, кубки и денежные призы получили почти 200 спорстменов.

«Я рад, что на Нововоронежской АЭС на регулярной основе спортом занимается каждый третий атомщик. На церемонии награждения присутствуют дети наших работников, младшему из которых нет еще и года. Они видят пример своих родителей и через 10, 15, 20 лет лет пополнят ряды работников атомной промышленности, которая к тому моменту по праву завоюет и будет уверенно удерживать звание самой здоровой отрасли России», – сказал на церемонии закрытия заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

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Все соревнования проходили на современных спортивных объектах, построенных в Нововоронеже по Соглашению между ГК «Росатом» и Правительством Воронежской области. Благодаря работе Соглашения Нововоронеж стал не только спортивной столицей Воронежской области, но и всего Концерна «Росэнергоатом».

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей Нововоронежской АЭС

Фото Роман Пышкин и Евгения Шашова