С января изменится телефон «горячей» линии управления Роспотребнадзора по Воронежской области

Региональное управление Роспотребнадзора сообщило об изменении с нового года номера телефона «горячей линии». С 1 января по различным вопросам нужно звонить на номер 8-800-700-52-05. Звонок по-прежнему будет бесплатным. Часы работы в рабочие дни с 10-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 13-45 (время московское).

По телефону «горячей линии» оператор соединит вас с компетентным специалистом, у которого вы можете получить ответы на вопросы, консультации, разъяснения, высказать предложение.

На портале Роспотребнадзора также можно оставить письменное обращение в специальном разделе для подачи обращений граждан.