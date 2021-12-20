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Общество20 декабря 2021 17:17

С января изменится телефон «горячей» линии управления Роспотребнадзора по Воронежской области

Теперь надо звонить по номеру 8-800-700-52-05
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Региональное управление Роспотребнадзора сообщило об изменении с нового года номера телефона «горячей линии». С 1 января по различным вопросам нужно звонить на номер 8-800-700-52-05. Звонок по-прежнему будет бесплатным. Часы работы в рабочие дни с 10-00 до 17-00, перерыв с 13-00 до 13-45 (время московское).

По телефону «горячей линии» оператор соединит вас с компетентным специалистом, у которого вы можете получить ответы на вопросы, консультации, разъяснения, высказать предложение.

На портале Роспотребнадзора также можно оставить письменное обращение в специальном разделе для подачи обращений граждан.