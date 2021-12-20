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Здоровье20 декабря 2021 16:35

В Воронежской области резко сократилось количество госпитализаций с ковидом

За сутки в больницы попали лишь 59 человек
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Данные по ежедневному приросту больных коронавирусом свидетельствуют о постепенной стабилизации эпидситуации. Напомним, на утро понедельника зарегистрировали 503 новых случая болезни. Вместе с тем резко выросло количество выздоровлений, оно почти вдвое превышает число заболевших.

Значительно меньше стало тяжелых случаев заболевания. Например, 19 декабря в больницы госпитализировали лишь 59 человек со всего региона.

По мнению губернатора Александра Гусева это результат профилактической работы и ограничительных мероприятий.