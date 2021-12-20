Воронежцы пожаловались на удаление деревьев в центре города

Фто Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежцы пожаловались в соцсетях на спил лиры на Куколкина,6. По словам горожан, дерево на вид было нестарым. К слову, на этой улице деревьев остались единицы.

-Я понимаю, что дерево уже не восстановить, но на нашем квартале и так осталось всего два дерева - на обе стороны улицы, а ведь сколько было деревьев на улице Куколкина! – сокрушается автор сообщения.

Мы выяснили причину удаления дерева. Как сообщили «Комсомолке» в управе Ленинского района, липа опасно наклонилась и грозила упасть на прохожих. В связи с этим управа обратилась к экологам. Те обследовали дерево и выдали порубочный билет. Кстати, согласно этому документу, пила коснется и соседнего пирамидального тополя – ему проведут санитарную обрезку сухих ветвей.

Вместо удаленных деревьев посадят молодые саженцы. «Это обычная практика: в случае удаления аварийных деревьев их заменяют молодыми», - отметили в управе.