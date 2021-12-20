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Здоровье20 декабря 2021 13:31

Воронежская область получили очередную партию "Спутника V"

В регион пришли еще 49,5 тысяч доз
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Вакцину уже распределили по медучреждениями области

Вакцину уже распределили по медучреждениями области

Фото: из архива «КП»

В Воронежскую область поступила очередная партия вакцины «Спутник V» - 49 500 доз. Об этом сообщили в департаменте здравоохранения Воронежской области. Сейчас вакцину распределили по медучреждениям для проведения прививок.

Всего, по данным ведомства, с начала прививочной кампании в регион поставлено 1 494 340 доз вакцины против новой коронавирусной инфекции.

Напомним, на утро 20 декабря вакцину получили 1 238 911 жителей региона, из них 1 172 029 граждан завершили вакцинацию и получили обе дозы вакцины.