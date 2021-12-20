Воронежец избил в подъезде пенсионерку ради 200 рублей

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В полицию обратилась 65-летняя жительница Воронежа. Она сообщила, что среди бела дня на нее напал неизвестный в подъезде, он избил женщину и ограбил. Правда, добычей стало всего 200 рублей. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 20 декабря.

Пожилая женщина в этот день шла в гости к дочери и внуку. В подъезде одного из домов на улице 9 Января неизвестный мужчина сначала ударил ее по голове, затем по лицу и телу. Когда женщина упала, незнакомец принялся обыскивать ее сумку и карманы. Он забрал кошелек и скрылся. Его добыча составила 200 рублей.

Полицейские оперативно задержали грабителя по месту жительства. 35-летний рецидивист в это время допивал бутылку спиртного, приобретенного на похищенные деньги.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж». Ему грозит до 7 лет лишения свободы. Злоумышленника отправили под стражу.