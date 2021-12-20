В Воронеже поймали очередных похитителей крышек люков

Фото предоставлено пресс-службой "РВК-Воронеж"

В Воронеже задержали похитителей крышек люков, принадлежащих коммунальным службам. Благодаря неравнодушному горожанину, который снял на видео как это делали трое мужчин днем 14 декабря возле дома № 25 на улице Большой Чернавской, злоумышленников вычислила полиция. Об этом рассказали в «РВК-Воронеж» 20 декабря.

Как выяснилось, «предприимчивые вояжеры» причастны еще к нескольким подобным правонарушениям. Они стали фигурантами уголовного дела о «Краже», ведется следствие. Наказание, которое грозит злоумышленникам, – до пяти лет лишения свободы.

– Мы очень признательны жителю за его гражданскую позицию. Ведь если бы он прошел мимо и не передал информацию в правоохранительные органы, то от противоправных действий похитителей могли пострадать люди, – поблагодарил воронежца начальник отдела экономической безопасности компании Виктор Колесов.

К слову, «РВК-Воронеж» ежемесячно направляет в полицию по 5-6 заявлений о пропаже крышек колодцев. Кроме того, за прошлую неделю специалисты предприятия закрыли 39 колодцев: 13 – в Ленинском районе, 11 – в Советском, 7 – в Коминтерновском, 5 – в Левобережном, 2 – в Железнодорожном и 1 – в Центральном районе. Всего же на балансе воронежского водоканала состоит больше 36 тысяч канализационных и 8,5 тысячи водопроводных колодцев. В случае обнаружения канализационного или водопроводного колодца без крышки, жители города могут позвонить по телефону: (4732) 206-77-07 (круглосуточно).