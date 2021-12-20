Воронежцы пожаловались общественникам на транспортные проблемы в Шилово

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На транспортную ситуацию в микрорайоне Шилово воронежцы пожаловались общественникам. Жители обратились за помощь в реготделение Общероссийского народного фронта.

Воронежцы пояснили, что более-менее комфортно уехать из Шилово на маршрутках можно только в дневные часы. Утром и вечером из-за большого количества пассажиров образуется давка. Из транспорта здесь ходят автобусы – № 113 и № 21. Последний, по словам жителей, стали редкими гостями.

– Бьем во все колокола несколько лет, но Шилово по-прежнему обслуживается автобусами одного направления - № 113. В основном это ПАЗы. Днем еще можно уехать по делам. А вот попытка выбраться из микрорайона утром и вернуться вечером превращается в настоящий квест?, – возмущается жительница микрорайона Светлана Пырина.

Общественники поговорили с местными жителями. В целом они недовольны транспортной ситуацией, и подчеркнули, что Шилово рассчитано исключительно на автолюбителей. Также людей не устраивает необходимость делать несколько пересадок, чтобы добраться до торговых центров, рынков, кинотеатров, вузов, спортивных и социальных объектов. К примеру, до поликлиники № 7 на улице Маршака нужно делать две-три пересадки.

В мэрии Воронежа оперативно прокомментировали ситуацию.

– В настоящее время городской микрорайон Шилово обслуживается автобусами среднего класса по маршрутам №№ 113, 113кт, 113кш. Ежедневный выпуск в будние дни на маршруте № 113 в часы пиковой нагрузки составляет порядка 20 единиц, на маршруте № 113кт – 15 единиц, № 113кш – 14 единиц. Таким образом, направление обслуживает около 50 единиц подвижного состава, а транспортная работа, по данным системы ГЛОНАСС, на нем выполняется, как правило, с 5:30 до 23:30. В выходные дни ввиду снижения пассажиропотока также корректируется и выпуск техники на линию – в течение дня совершает рейсы более 30 автобусов, начиная работу с 6:00 и заканчивая около 23:00 дежурными графиками. Также для улучшения транспортного сообщения микрорайона Шилово с левобережной частью города в конце сентября была организована работа нового маршрута № 21 «мкр. Шилово (ост. Поликлиника № 7) – Северо-Восточный р-н (ост. «Школа»)» – в тестовом режиме для анализа пассажиропотока и транспортной работы, корректировки сводного расписания и т.д. С начала работы на маршруте перевозчиком был обеспечен выпуск в количестве 6 единиц техники, однако в осенний период ввиду роста заболеваемости в регионе действовал ряд ограничений, а также нерабочие дни, отразившиеся и на пассажиропотоке. Сейчас обслуживание маршрута осуществляется дежурными рейсами – за счет 1-2 единиц подвижного состава. Городским управлением транспорта уже организована работа с перевозчиком – он ориентирован на увеличение выпуска на направлении и соблюдение вечерних графиков. Также в ближайшее время будет организован мониторинг работы привычных жителям микрорайона Шилово маршрутов – №№ 113, 113кт, 113кш, – рассказали в пресс-службе мэрии.