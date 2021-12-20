Прокуратура начала проверку после отравления трех человек угарным газом в воронежском селе

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Прокуратура начала проверку после отравления в репьевском селе Фабрицкое трех человек угарным газом. Тела пенсионеров нашли в частном доме 19 декабря. По предварительным данным, причиной могла стать работавшая в доме газовая форсунка с перекрытой заслонкой дымохода, сообщили в надзорном ведомстве 20 декабря.

В связи с этим организована проверка исполнения законодательства в сфере газоснабжения.

– По ее итогам будет дана правовая оценка действиям должностных лиц, на которых был возложен контроль за вводом в эксплуатацию и работой газового оборудования. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, – рассказали в облпрокуратуре.

Ранее следственное управление СКР по региону возбудило уголовное дело по факту смерти 69-летней хозяйки дома и ее родственников – 61-летней женщины и мужчины 66 лет.