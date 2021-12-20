Выбирай будущее города вместе с ДСК

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Конкурс проводится ДСК совместно с опорным вузом. Дизайн-проекты победителей могут быть использованы ДСК и реализованы на практике.

14 декабря прошла защита проектов в ВГТУ, где их оценила строгая конкурсная комиссия в составе преподавателей вуза и практиков-строителей. Теперь проекты направлены на суд широкой общественности.

Всего на конкурс заявлено 14 проектов. Их авторы – студенты факультета архитектуры и градостроительства и факультета инженерных систем и сооружений, преимущественно третьего курса.

Мы приглашаем вас выбрать наиболее понравившийся проект в двух номинациях:

концепция застройки территории и концепция благоустройства территории.

По условиям конкурса проекты должны подразумевать свободную авторскую интерпретацию воплощения мероприятий по возможному благоустройству дворовых территорий или общественных территорий при условии максимального сохранения существующего озеленения и с учетом исторически сложившейся градостроительной ситуации, а также существующих реконструируемых и новых объектов.

Голосование на сайте ДСК завершится 30 декабря 2021 года. Окончательные итоги архитектурного конкурса будут подведены в январе 2022 года. Победителей ждут денежные премии.

Принять участие в голосовании можно по ссылке https://dsk.vrn.ru/konkurs-proekty-budushchego/

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