В Воронеже пьяный дебошир получил киянкой по голове от соседа

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Конфликт двух братьев в воронежском общежитии для одного из дебоширов закончился реанимацией. Подробности ЧП рассказали в ГУ МВД по региону 20 декабря.

Инцидент случился 19 декабря примерно в половине первого ночи. В полицию обратились жители многоэтажки на улице Плехановской. Они рассказали о драке соседей. Приехавшие стражи порядка выяснили, что ссора произошла между двумя братьями, проживающими в одной из комнат общежития, когда они распивали спиртное.

Старший от нападок родственника убежал в комнату к соседу. Младший не успокоился и начал молотить по двери. После нескольких предупреждений сосед открыл дверь и ударил 30-летнего дебошира киянкой по голове. К сожалению, удар оказался такой силы, что мужчина попал в реанимацию с переломом свода черепа и ушибом головного мозга.

35-летнего соседа полицейские задержали на месте. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».