Воронежский «Факел» встретится на зимних сборах с двумя командами Премьер-лиги

"Факел" уже во многом определился с программой зимних сборов. Фото: с сайта ФК "Факел"

Стали известны три соперника «Факела» по контрольным матчам на зимних сборах в Турции. 23 января воронежская команда сыграет с «Нижним Новгородом». С клубом, возглавляемым Александром Кержаковым, у «Факела» свежие счеты. Напомним, «Нижний Новгород» в Воронеже выбил нашу команду из Кубка. Не в последнюю очередь из-за признанного потом ошибочным удаления вратаря «Факела» Данилы Ермакова. Тогда был назначен штрафной, с которого и был забит единственный гол в том матче. Сейчас есть шанс взять маленький реванш.

Любопытно, что и со второй командой Премьер-лиги, с которой предстоит встретиться «Факелу» в Турции – грозненским «Ахматом», у воронежского клуба есть тоже уже порядком затянувшаяся рана из-за поражения в Кубке. В 2016 году команды сыграли вничью 1:1, но в серии пенальти футболисты из столицы Чечни оказались сильнее – 5:3.

Ну а между этими принципиальными встречами «Факел» 2 февраля сразится с ФК «Атырау». Этот клуб находится на 11 месте в элитной лиге чемпионата Казахстана.