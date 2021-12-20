Воронежца похитили в Московской области и требовали у него выкуп в пять миллионов рублей

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело в отношении похитителей сразу по двум статьям УК. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

18 сентября в Московской области трое бандитов похитили 38-летнего воронежца и насильно перевезли его в машине в столицу Черноземья. Там к преступникам присоединился еще один. Все четверо держали мужчину под замком в одном из домов Воронежа, требуя у него выкуп в пять миллионов рублей. Угрожали, что если денег не будет, ему не поздоровится. На следующий день, когда похищенного везли по городу, ему удалось сбежать. Естественно, мужчина сразу обратился в правоохранительные органы.

Силовики установили личности похитителей. Ими оказались четверо воронежцев, ранее знакомых с похищенным мужчиной – мужчины 32 и 35 лет и еще двое в возрасте 42 лет. Бандитов задержали на их квартирах в ходе совместной операции сотрудников Следственного комитета, ФСБ, МВД и Росгвардии. У преступников изъяли предметы, конструктивно схожие с оружием, боеприпасы, средства связи и автомобиль, в котором они перевозили похищенного мужчину.

Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по пунктам а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ «Похищение человека группой лиц по предварительному сговору, совершенное с применением насилия и предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений» и п. «б» ч. 3 ст. 163 УК РФ «Вымогательство, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в целях получения имущества в особо крупном размере». По первой максимальное наказание до 12 лет лишения свободы, по второй - до 15 лет. Трех бандитов арестовали до 15 февраля 2021 года, четвертого отправили под домашний арест на тот же срок.