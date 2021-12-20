Воронежский «Буран» находится на грани закрытия из-за долгов

Михаил Бирюков уверен, что доработает сезон и уйдет. Фото: с сайта ХК «Буран»

После домашнего матча с одним из лидеров ВХЛ, новокузнецким «Металлургом», который «Буран», хотя и проиграл, но весьма достойно 4:5, главный тренер «ураганных» откровенно высказался о будущем воронежского клуба. Точнее, на взгляд Михаила Бирюкова, об его отсутствии:

- У меня нет рычагов повлиять на ситуацию с уходом игроков, - сказал Михаил Олегович. - Снимаю шляпу перед каждым сотрудником и игроком клуба за то, что люди честно изо дня в день выполняют свою работу в надежде вскоре получить зарплату. У клуба большие долги перед хоккеистами, тренерами и персоналом! Отдельно хотелось бы отметить, что при такой поддержке руководства города и области, а точнее ее полном отсутствии и безразличии в адрес клуба, не трудно спрогнозировать, что он доживает последний сезон. Что касается меня лично, было несколько соблазнов покинуть этот тонущий корабль, но принял для себя решение - вопреки всему покинуть его последним, как подобает настоящему капитану. И с большой долей вероятности, к огромному сожалению для меня, 17 февраля будет мой последний рабочий день в «Буране».

Губернатор Воронежской области Александр Гусев так отреагировал на слова Михаила Бирюкова в своем телеграм-канале:

- Понимаю эмоции наставника и уважаю его готовность работать в непростой финансовой ситуации. Обязательно поручу нашим профильным ведомствам внимательно ознакомиться с проблемой и предложить действенные варианты ее решения. Хоккей исторически любим воронежцами, и местные спортивные традиции не должны быть утрачены.

Напомним, «Буран» в этом сезоне провел 33 игры, в которых набрал 25 очков. Воронежский клуб находится в турнирной таблице ВХЛ на 23 месте из 27 возможных.