Три человека отравились угарным газом в воронежском селе

Фото СУ СКР по региону

Трое человек погибли после отравления угарным газом в селе Фабрицкое Репьевского района. Их тела нашли в сельском доме 19 декабря. Воронежские следователи возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам). Подробности ЧП рассказали в региональном ведомстве.

Погибли 69-летняя хозяйка и ее родственники: 61-летняя женщина и мужчина 66 лет. Предварительная экспертиза показала, что смерть насупила в результате острого отравления окисью углерода (угарного газа).

Следователь СК уже провел осмотр места происшествия, в данный момент допрашиваются свидетели и иные лица, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинская для установления точной причины смерти.

– Будет принят комплекс мер, направленных на установление причин и условий, способствовавших совершению данного преступления, а также на установление лица, чьи действия (бездействия) повлекли смерть погибших, – прокомментировал в следственном управлении СКР.