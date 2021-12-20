Два человека пострадали в лобовом столкновении двух авто в Воронеже

Фото - ГУ МВД по региону

В Воронеже на улице 206 Стрелковой Дивизии накануне вечером в 19.40 часов лоб в лоб столкнулись два автомобиля. Пострадал водитель одной из иномарок и пассажирка другой. Они с травмами попали в больницу. Подробности рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 20 декабря.

ДТП случилось у дома № 2. По предварительным данным, виновник, 33-летний местный житель, на «Тойота Королла», двигаясь со стороны улицы Новосибирская в направлении улицы Ростовская, не справившись с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Шевроле Авео» под управлением 35-летнего местного жителя.

В результате водитель «Тойоты» и 32-летняя пассажирка «Шевроле» были доставлены в медицинское учреждение.

В настоящее время сотрудниками полиции по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.