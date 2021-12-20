В Воронежской области в опрокинувшейся в кювет иномарке погибла пожилая женщина

Фото - ГУ МВД по Воронежской области

72-летняя пассажирка «Хендэ Сантафе» погибла в результате опрокидывания машины в кювет на воронежской трассе. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 20 декабря.

Авария произошла днем ранее примерно в 17.30 в Острогожском районе. По предварительным данным полиции, на 23 километре автодороги «Острогожск-Алексеевка» 53-летний житель Липецкой области не учел условия во время снегопада, не справился с управлением и съехал в кювет. Затем машина опрокинулась.

В результате ДТП водитель по скорой был госпитализирован, а его пассажирка погибла на месте.

По факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.