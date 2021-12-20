Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 7:03

С улиц Воронежа после обильного снегопада вывезли 820 кубометров снега

Ночью на дорогах города работало 187 единиц техники
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото - мэрия Воронежа

Фото - мэрия Воронежа

С воронежских улиц после первого в 2021-м году обильного снегопада коммунальщики вывезли 820 кубометров снега. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии 20 декабря.

Сотрудники комбинатов благоустройства трудились в воскресенье днем и ночью. В темное время суток в Воронеже работали 187 единиц техники. Производились обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами (за ночь коммунальщики израсходовали 1636 тонн пескосмеси) и их подметание.

– Магистральные улицы приведены в нормативное состояние. В связи с ожидающимся резким похолоданием перед районными комбинатами благоустройства стоит задача максимально отработать правые части дорог и продолжать вывоз снега и обработку тротуаров, – рассказали в горадминистрации.