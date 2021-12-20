С улиц Воронежа после обильного снегопада вывезли 820 кубометров снега

Фото - мэрия Воронежа

С воронежских улиц после первого в 2021-м году обильного снегопада коммунальщики вывезли 820 кубометров снега. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии 20 декабря.

Сотрудники комбинатов благоустройства трудились в воскресенье днем и ночью. В темное время суток в Воронеже работали 187 единиц техники. Производились обработка дорог и тротуаров противогололедными материалами (за ночь коммунальщики израсходовали 1636 тонн пескосмеси) и их подметание.

– Магистральные улицы приведены в нормативное состояние. В связи с ожидающимся резким похолоданием перед районными комбинатами благоустройства стоит задача максимально отработать правые части дорог и продолжать вывоз снега и обработку тротуаров, – рассказали в горадминистрации.