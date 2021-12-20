Воронежцам сообщили, что сбой в работе ресурсов ГИБДД устранен

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В ГИБДД устранили технический сбой в базе данных, который произошел 18 декабря. Воронежцы с понедельника, 20 декабря, начнут получать услуги. Доступ к ведомственным ресурсам возобновили в полном объеме. Об этом официально проинформировали в «МВД Медиа».

Также назвали причину, по которой произошел технический сбой и были отложены выдача водительских удостоверений и регистрация транспортных средств. Его спровоцировала коммунальная авария. В серверных оказалась водой залита техника. Восстановление их длилось в течение полутора суток.

– 20 декабря объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, – рассказали в ведомстве.