Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество20 декабря 2021 6:36

Воронежцам сообщили, что сбой в работе ресурсов ГИБДД устранен

Неполадки произошли из-за коммунальной аварии
Евгения ФРОЛОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В ГИБДД устранили технический сбой в базе данных, который произошел 18 декабря. Воронежцы с понедельника, 20 декабря, начнут получать услуги. Доступ к ведомственным ресурсам возобновили в полном объеме. Об этом официально проинформировали в «МВД Медиа».

Также назвали причину, по которой произошел технический сбой и были отложены выдача водительских удостоверений и регистрация транспортных средств. Его спровоцировала коммунальная авария. В серверных оказалась водой залита техника. Восстановление их длилось в течение полутора суток.

– 20 декабря объявлен рабочим для всех регистрационно-экзаменационных подразделений Госавтоинспекции, куда граждане смогут обратиться за получением государственных услуг как в электронном виде, так и в порядке живой очереди, – рассказали в ведомстве.