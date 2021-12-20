Воронежские спасатели предупредили, когда можно выходить на лед

Фото из архива КП Фото: Сергей КУРОЧКИН

На водоемах Воронежской области продолжается ледостав. Ежедневно государственные инспекторы по маломерным судам ГУ МЧС России по региону проверяют акватории рек и озер, проводят разъяснительные беседы с любителями подледной рыбалки, а также проверяют состояние и толщину льда.

Сегодня, когда на улице постоянные перепады температур, выходить на него особенно опасно.

– Универсального правила по количеству морозных дней для установления прочного льда на водоеме нет. Все зависит от характерных для него особенностей: глубины, течения, даже подводной растительности. Например, небольшие озера со стоячей водой промерзают довольно быстро, –рассказывают спасатели.

Кроме того, водоемы региона имеют свои особенности. Например, воронежское водохранилище с неоднородной глубиной и подводным течением. Последнее подмывает лед снизу. Такие участки часто попадаются по руслу реки Воронеж вдоль правого берега.

Есть на воронежском «море» места, опасные для выхода на лед даже когда случаются самые крепкие морозы. Это опоры мостов. Поскольку здесь постоянная «вибрация» от проезжающих по нему автомобилей, лед не может «схватиться» и становится хрупким. Также теплая вода возле ТЭЦ у ВОГРЭСа. Зимой здесь часто можно увидеть промоины. Также лед тоньше у линий электропередач.

Примеры неправильного поведения на льду у нас есть. 3 апреля в районе улицы Острогожской пожилой рыбак провалился под лед и погиб. Мужчину достали из полыньи, но медикам не удалось его спасти.

Городская служба спасения предупреждает: не спешите выходить на перволедье! Ни ради рыбалки, ни ради эффектных фото и острых ощущений. Ситуация в любой момент может выйти из-под контроля. Дождитесь, пока толщина льда станет достаточно прочной: не менее 7-10 см.