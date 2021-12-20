В Воронежской области на новогодние праздники отменят несколько электричек

В Новогодние праздники, с 30 декабря 2021 года по 9 января 2022 года в Воронежской области изменят графики некоторых популярных электричек. Несколько дополнительных пригородных поездов назначат, а ряд – отменят. Об этом сообщили в пресс-службе пригородной пассажирской компании «Черноземье».

Изменения коснуться таких маршрутов, как «Воронеж-Графская», «Воронеж-Рамонь», «Воронеж-Нижнедевицк» и других. Ознакомится с полным списком можно на официальном сайте компании.

Ранее пассажиров электричек также предупредили о временной приостановке безналичной оплаты проезда в пригородных поездах с субботы, 18 декабря. Отмечается, что ограничение ввели для модернизации кассовой техники. По карте за билеты можно расплатиться в пригородных кассах и мобильном приложении.