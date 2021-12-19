Камерный театр показал воронежцам спектакль в видео-декорациях

"Ребенок" в Камерном театре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

18 и 19 декабря Камерный театр показал воронежцам очередную премьеру. Спектакль «Ребенок» поставил один из наиболее востребованных сейчас театральных режиссеров Антон Федоров (в последнее время он сотрудничал с Гоголь-Центром, а один из его последних спектаклей - «Иваново детство» в Казанском ТЮЗе - выдвинули на соискание премии «Золотая маска»-2022 в нескольких номинациях). Для постановки Федоров выбрал пьесу «Дитя» современного норвежского драматурга Юна Фоссе, который дважды за последний год фигурировал в списке претендентов на Нобелевскую премию по литературе. Автор такой модный, что его произведения ставят самые знаменитые режиссеры - от Томаса Остермайера до Роберта Уилсона. Не отстают и российские творцы - Юрий Бутусов в Театре имени Ленсовета, Александр Огарев и Фарид Бикчантаев в Школе драматического искусства.

"Ребенок" в Камерном театре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В основе сюжета постановки - история Фредрика и Агнес, которые встречают друг друга ночью в дождь на остановке. Пиво, неустроенность… И их случайное знакомство приводит к созданию семьи. Но молодые люди, отягощенные ранее беспутным образом жизни, теряют ребенка.

- Персонажи пьесы находятся в измененном состоянии сознания с самого начала. В каждой сцене драматург задает все больше и больше вопросов - только в существующих бытовых обстоятельствах ответы на них найти невозможно. Его персонажи остаются наедине с пустотой. Происходит столкновение с «ничто», и именно здесь возникает особенное пространство, которое располагает к поиску нового, непривычного способа существования как для актера, так и зрителя, - пояснил идею спектакля режиссер.

"Ребенок" в Камерном театре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Это необычная постановка, похожая своей атмосферой на фильм. К тому же в ней используются видео-декорации, которые проецируются на пол и задник сцены. Сценографию к спектаклю сделал сам Антон Федоров, видео создал Алексей Бычков.

"Ребенок" в Камерном театре Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Над музыкальным оформлением работал композитор Григорий Калинин, над световой партитурой - Игорь Фомин, хореографию придумала Виктория Арчая. В спектакле заняты актеры Михаил Гостев, Яна Кузина, Андрей Новиков, Тамара Цыганова, Наталья Шевченко, Василий Шумский и Олег Луконин и танцовщики Наталья Неповинных, Александра Тиунова, Ольга Рыжкова, Николай Гаврилин, Олег Петров, Виталий Шилов, Олег Эпов.