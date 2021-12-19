В воронежском Дивногорье появилась огромная желтая рамка

фото телеканала National Geographic

В Дивногорье ярко выделяется огромная желтая рамка. Арт-объект появился на территории природного заповедника на днях. Инсталляцию установил телеканал National Geographic. Тем самым отметив уникальность воронежского места, главной особенностью которого считаются причудливые меловые останцы (дивы), а ландшафт представляет собой пласт мела, покрытый тонким слоем почвы. Особое внимание туристов привлекают искусственно созданные пещеры, которые когда-то служили храмами и подсобными помещениями монахов-отшельников.

Подобные инсталляции появились в 20 удивительных и красивейших местах России. Таким необычным способом телеканал National Geographic решил отметить 20-летие вещания в России – привлечь внимание к природным и рукотворным чудесам страны. Желтые рамки (элемент логотипа телеканала) были установлены и в других живописных местах, куда сложно добраться обычному туристу, например, у подножия Эльбруса, в ущелье в Северной Осетии и у вулкана на Камчатке, а также на фоне популярных достопримечательностей Казани, Сочи и других городов.