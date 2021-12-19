В Новый год в Воронеже пройдет кукольная выставка

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Мышки и мишки, зайки, снеговики и феечки - в декабре воронежцев ждет очередное «Кукольное поМИШАтельство». Эта выставка снова будет посвящена новогодней теме - рождественским историям. Каждый автор-кукольник увидит ее по-своему: кроме традиционных Дедов Морозов и Снегурочек творцы предлагают целые кукольные сюжеты - зимние забавы детворы, карнавалы, наряженные игрушками елки.

Свои творения в выставочном зале на Пушкинской,7 представят более 40 авторов со всей России, Украины, Латвии, ЛНР, Греции. Воронежцев ждет большое количество авторских кукол и мишек Тедди. Многие художники подготовили специально для выставки отдельные работы и целые тематические коллекции героев петровской эпохи.

Отдельным сюрпризом для посетителей станет новогодняя экспозиция ватных елочных игрушек, созданная строго по старинным русским рецептам. В зале будет установлена новогодняя ель, украшенная авторскими ватными игрушками, в том числе и с фарфоровыми элементами.

Вход свободный, не забывайте маски. Выставка продлится с 27 декабря по 14 января.