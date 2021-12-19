Перед Новым годом драмтеатр покажет воронежцам "Ночь перед Рождеством"

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В преддверии Нового года Кольцовский театр представит премьеру. 25 декабря труппа покажет спектакль-праздник «Ночь перед Рождеством» по одноименной повести Гоголя из знаменитого цикла «Вечера на хуторе близ Диканьки». Театр предлагает оказаться в особой «вселенной» – мифологическом пространстве Гоголя, где небесный свод необъятен, природа дивна и торжественна, где «редкая птица долетит до середины Днепра». Там зритель встретится с любимыми героями – кузнецом Вакулой, Солохой, Чертом, а удивительные пространственные спецэффекты помогут погрузиться в атмосферу юмора, мистики и веселья.

- Мы хотим вернуться и вернуть зрителей в праздничное настроение и войти в Новый год с новым замечательным спектаклем - веселым, ярким, наполненным музыкой, танцами, волшебством и ощущением праздника, - отметил режиссер спектакля Никита Рак.

Премьерные показы пройдут 25 и 26 декабря в 18.00 и 27 декабря в 19.00.