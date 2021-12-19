Воронежские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за метели

Воронежские энергетики перешли в режим повышенной готовности из-за непрекращающегося снегопада (из-за налипающего снега могут оборваться провода ЛЭП). К реагированию готовы 155 бригад в составе 493 человек, 299 единиц автомобильной и специальной техники, сообщили «Россети Центр» – «Воронежэнерго».

- Все бригады оснащены комплектами необходимых инструментов, приспособлений, спецодежды. Высокопроходимая спецтехника подготовлена к круглосуточной работе в любых условиях, - отметили в ведомстве. - Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

В распоряжении воронежских энергетиков 124 резервных источника электроснабжения (общей мощностью более 4,5 МВт), которые в случае аварий смогут временно снабжать электроэнергией социально значимые объекты области.

Сообщить об отключениях электроэнергии, а также о повреждениях энергообъектов можно по единому бесплатному телефону контакт-центра «Россети» 8 (800) 220 0 220.

Напомним, спасатели предупредили воронежцев, что метель и сильный ветер продлятся в регионе всю ночь.