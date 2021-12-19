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Здоровье19 декабря 2021 10:02

В Воронежской области к 19 декабря выздоровели от ковида еще 1027 пациентов

Умерли за минувшие сутки от последствий коронавируса 36 человек
Ярослав ИВАНОВ
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Днем 19 декабря региональный оперштаб озвучил свежую коронавирусную сводку по заболеваемости в Воронежской области.

За минувшие сутки положительные тесты на COVID-19 пришли 512 воронежцам. Всего с начала пандемии в регионе зарегистрировали 189 510 случаев коронавируса.

Умерли вчера от осложнений ковида 36 пациентов. Всего с начала наблюдений в регионе зарегистрировали 9 866 летальных случаев после коронавируса.

Выписали с больничного за вчерашний день 1027 пациентов. Общее число выздоровевших после коронавируса в Воронежской области достигло 137 529.