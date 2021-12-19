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Происшествия19 декабря 2021 9:10

Бывшему замглавы воронежской Росгвардии, использовавшему труд бойцов при строительстве дома, ужесточили приговор

Мужчина в течение трех лет не сможет работать в силовых ведомствах
Ярослав ИВАНОВ
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Воронежский облсуд ужесточил приговор бывшему заместителю руководителя воронежской Росгвардии, использовавшему труд подчиненных в личных целях. Экс-силовику запретили в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Напомним, осенью экс-замглавы Росгвардии признали виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовали на 70 тысяч рублей, а также взыскали 160 тыс. рублей по гражданскому иску в пользу управления Росгвардии.

Начальник с мая по август 2018 года, пользуясь служебным положением, незаконно привлекал пятерых бойцов к ремонтным работам на своем участке.