Бывшему замглавы воронежской Росгвардии, использовавшему труд бойцов при строительстве дома, ужесточили приговор

Воронежский облсуд ужесточил приговор бывшему заместителю руководителя воронежской Росгвардии, использовавшему труд подчиненных в личных целях. Экс-силовику запретили в течение трех лет занимать должности в правоохранительных органах.

Напомним, осенью экс-замглавы Росгвардии признали виновным в превышении должностных полномочий и оштрафовали на 70 тысяч рублей, а также взыскали 160 тыс. рублей по гражданскому иску в пользу управления Росгвардии.

Начальник с мая по август 2018 года, пользуясь служебным положением, незаконно привлекал пятерых бойцов к ремонтным работам на своем участке.