В Воронеже открылись 100 елочных базаров

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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ
В воскресенье, 19 декабря в Воронеже официально открылись елочные базары. Всего в городе определили места для 100 торговых точек, которые торгуют елками. Они расположились во всех районах города, чтобы новогоднее дерево можно было приобрести в шаговой доступности от дома. Работать елочные базары будут по 31 декабря. В мэрии напомнили, что пункты должны соответствовать определенным требованиям.
Елочный базар должен занимать площадь не более 20 кв.м., место должно быть определенным образом быть оформлено: с вывеской, на которой указан режима работы и организационно-правовой формы хозяйствующего субъекта, осуществляющего торговлю, прейскурантом, книгой отзывов и предложений, средствами пожаротушения, мерной линейкой для установления размера елок, упаковочным материалом.
Официальные адреса елочных базаров:
Железнодорожный район
ул. Артамонова, 30
ул. Богдана Хмельницкого, 24
ул. Димитрова, 47
ул. Димитрова, 53а
ул. Димитрова, 59
ул. Зои Космодемьянской, 19
ул. Зои Космодемьянской, 7
ул. Калининградская, 108
ул. Калининградская, 110
ул. Минская, 63
ул. Остужева, 1а (ост. "ДК «Электроника»)
ул. Остужева, 19е
ул. Остужева, 3
ул. Остужева, 5а
ул. Остужева, 6
ул. Переверткина, 13
ул. Переверткина, 26
ул. Старых Большевиков, 18
л. Урывского, 3
л. Урывского, 9/2
ул. Федора Тютчева (мкр. «Боровое»)
Коминтерновский район
бул. Победы, 38
бул. Победы, 48
бул. Победы, 8
просп. Московский, 92а
просп. Труда, 14
просп. Труда, 19
просп. Труда, 23
ул. 60 Армии, 22а
ул. 60 Армии, 27
ул. 9 Января, 300
ул. Беговая, 8/3
ул. Владимира Невского, 1
ул. Владимира Невского, 13
ул. Владимира Невского, 15а
ул. Владимира Невского, 22
ул. Владимира Невского, 26
ул. Владимира Невского, 27
ул. Владимира Невского, 49
ул. Владимира Невского, 55
ул. Генерала Лизюкова, 85
ул. Жукова, 3
ул. Красных Зорь, 36
ул. Генерала Лизюкова, 66а – ул. Владимира Невского (напротив маг. «Легкий шаг»)
ул. Машиностроителей, 15
ул. Хользунова, 100
ул. Хользунова, 100б
ул. Хользунова, 119
ул. Хользунова, 33
ул. Хользунова, 38
ул. Хользунова, 44
ул. Шишкова, 57
Левобережный район
просп. Ленинский, 1
просп. Ленинский, 117
просп. Ленинский, 21
просп. Ленинский, 24/1
просп. Ленинский, 45а
просп. Ленинский, 81
просп. Ленинский, между д. 35 и 39
просп. Ленинский, у д. 109 (или 111)
просп. Ленинский, у д. 65 (или 77)
ул. Брусилова, остановка «Сквер Ильича»
ул. Волгоградская, 47
ул. Волгоградская, 51
ул. Героев Стратосферы, 1
ул. Димитрова, 70
ул. Ильича, 59
ул. Новосибирская, пересечение с ул. Саврасова
ул. Новосибирская, 34
ул. Писарева, 3а
л. Ростовская, 58/8
ул. Чебышева, 22
Ленинский район
ул. 20-летия Октября, 44
ул. Ворошилова, 2
ул. Грамши, 70
ул. Кольцовская, 60/2
ул. Кольцовская, 62
ул. Краснознаменная, 156
ул. Краснознаменная, 158
ул. Кропоткина, 10
ул. Матросова, 145
ул. Матросова, 6а
ул. Моисеева, 2
ул. Моисеева, 45
ул. Революции 1905 года, 25
ул. Чапаева, 126
ул. Чапаева, 132
Советский район
ул. 232 Стрелковой дивизии, 45
ул. 232 Стрелковой дивизии, 29
ул. 9 Января, 109
ул. 9 Января, 241/15
ул. 9 Января, ост. «Улица Газовая»
ул. Космонавтов, 18
ул. Тепличная, 4
ул. Юлюса Янониса, 3
Центральный район
ул. Березовая роща, 1а
ул. Ленина, пересечение с ул. Вавилова
ул. Ломоносова, ост. «Областная детская больница»
ул. Фридриха Энгельса, 12г
ул. Шишкова, 146