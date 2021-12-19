В Воронеже открылась выставка, посвященная юбилею Кандинского

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В музее имени Крамского открылась выставка "0,8". Она посвящена 155-летию Василия Кандинского.

Современные художники исследовали возможность объединения классики и художественных методов начала XX века. Десяти участникам выставки «0,10», отменившей все прошлое в 1915 году, отвечают восемь художников выставки «0,8» из 2021-го. Всего представлено восемь работ.

8 – как символ бесконечности, непрерывности, вечности искусства. Обратный отсчет они начали с истоков русского искусства, переходной формы от иконы к портрету – парсуны, выполненной в стиле родоначальника русского футурзима Давида Бурлюка. Соединение двух начал! Далее югославский пейзаж и классический «Натюрморт с битой дичью и фруктами» преломили ярким, смелым, жизнерадостным видением в стиле Ларионова и Машкова. Идея Павла Филонова о том, что человек есть перекресток всех дорог, наложенная на портрет жены и дочери И. Крамского, формирование четвертого – лучисто-энергетического – измерения живописи Михаила Ларионова в картине Куинджи, развили абстрактное размышление о природе вещей. Еще более абстрактные формы кубофутуризма в духе Александры Экстер приданы «Завтраку» Класа Питера. Любимая всеми «Маруся» Елены Киселевой приобрела признаки иконы, взятые из крестьянского цикла Малевича. И завершают выставку «Дачницы» Елены Киселевой в полностью абстрактном синэстетическом стиле Василия Кандинского.

Диалог с коллегами начала XX века, встреча с истоками, принятие их позиции обогатил опыт художников, ранее работавших в основном в классической манере, позволил выйти за привычные рамки, найти новые формы для художественного высказывания.

Выставка продлится до 17 января.