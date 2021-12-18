В Воронеже после скандала закрыли фотозону с животными в торговом центре

Фото из архива Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Одна из сотрудниц ТРЦ в центре Воронежа пожаловалась в соцсети на условия содержания обезьянки и двух попугаев, с которыми владелец-предприниматель предлагал сфотографироваться посетителям. По словам девушки, животные работают по 12 часов без еды и воды. При этом обезьянка постоянно кричит.

Сообщение горожанки вызвало большой общественный резонанс, ее горячо поддержали другие воронежцы, выступившие против эксплуатации животных.

Предприниматель попытался оправдаться, разместив в соцсети ролик об условиях содержания своих питомцев, а также показал, что животные накормлены и у них достаточно воды. Однако администрация торгового центра посчитала необходимым расторгнуть с мужчиной договор аренды. Фотозона завершила работу досрочно, хотя первоначально предполагалось, что она проработает до середины января.