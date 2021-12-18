Воронежцам рассказали, как выбрать хорошую новогоднюю гирлянду

По словам специалистов, не все гирлянды предназначены для украшения елки Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Сотрудники регионального управления Роспотребнадзора рассказали, на что обратить внимание при выборе новогодней гирлянды.

Прежде всего, надо изучить информацию о производителе, чтобы в случае брака знать, кому предъявить претензии. Гирлянды должны иметь сертификат соответствия требованиям технического регламента Таможенного союза.

Вся информация - тип, марка, модель, ее основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность, должны быть указаны в прилагаемых к ней документах. Маркировка должна быть разборчивой, легко читаемой.

По словам специалистов, не все гирлянды одинаковые. Например, одни служат для украшения елки, другие - для размещения на улице, третьи – для оформления интерьера.

Для размещения на елке используются гирлянды мощностью не более 50 Ватт.

Информация об этом находится на ярлыке, который должен быть прикреплен непосредственно у вилки.

Сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 кв. мм, а сам провод должен иметь толстую изоляцию.

Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше полутора метров.

Комплект гирлянды должен включать в себя запасные лампочки того же вида, что и установленные в гирлянду. Если основных лампочек в гирлянде меньше 18, то запасных должно быть 2, если 18 и больше – то 3.

Осмотрите и проверьте места, в которых соединяются различные компоненты гирлянды – надежность гнезд, сохранность изоляции, соединение с блоком управления и с вилкой.