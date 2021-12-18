В Воронежском заповеднике пара бобров вернулась в обновленный вольер

Фото с сайта Воронежского заповедника

В шеде №1 Бобрового городка Воронежского заповедника молодая пара бобров отпраздновала новоселье! Они переселились сюда после реконструкции вольеров.

Как рассказали сотрудники заповедника, в процессе реконструкции объединили в единое пространство два стандартных вольера. Больше стали размеры искусственной «хатки» и увеличена площадка для кормления, а главное – увеличен объем бассейна. Отделка нового вольера имитирует естественную среду обитания речных бобров.

Во время работ пара бобров временно проживала в соседнем здании – шеде №2.

- Первой в обновленный вольер поместили самку Машку, она без труда освоилась на новом для себя пространстве, - рассказали в заповеднике. - Ее кавалер Дикий оказался скромнее. После обследования и обнюхивания территории - первый подход к кормовому столику и первое заныривание. Совместный заплыв с возлюбленной окончательно расставил все точки в освоении жилого пространства!