Воронежскому водителю грозит два года тюрьмы за пьяную езду

Фото Виктора Левшакова Фото: из архива «КП»

Полицейские возбудили уголовное дело в отношении 35-летнего подозреваемого за повторное вождение в пьяном виде.

15 ноября этого года около 1.10 часов мужчину пьяным за рулем «Деу Нексия», хотя решением мирового суда в ноябре 2019 года он был привлечен к административной ответственности за аналогичное нарушение. Злоумышленника задержали сотрудники ОБДПС ГИБДД у дома 234/1 по улице 45-ой Стрелковой дивизии.

Теперь рецидивисту грозит лишение свободы на срок до 2 лет.