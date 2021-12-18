Воронежцев предупредили о снегопаде и метели

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В ближайшие сутки в Воронежской области ожидается снегопад и сильный ветер. Об этом сообщили спасатели со ссылкой на прогноз областного гидрометцентра.

Днем 19 декабря местами сильный снег, мокрый снег, метель. В отдельных районах будет наблюдаться налипание мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В связи с этим спасатели просят жителей региона проявлять осторожность, находясь на улице. А, по возможности, переждать непогоду дома.

Из-за неблагоприятных погодных условий повышаются риски возникновения аварий на электросетях и в системе ЖКХ, падение слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, конструкций, веток и сучьев деревьев.

На дорогах станет скользко. Возможно увеличение случаев травматизма среди населения.