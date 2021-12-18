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Общество18 декабря 2021 12:02

Воронежцев предупредили о снегопаде и метели

Неблагоприятные погодные условия ожидаются днем 19 декабря
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Елены Федяшевой

Фото Елены Федяшевой

Фото: из архива «КП»

В ближайшие сутки в Воронежской области ожидается снегопад и сильный ветер. Об этом сообщили спасатели со ссылкой на прогноз областного гидрометцентра.

Днем 19 декабря местами сильный снег, мокрый снег, метель. В отдельных районах будет наблюдаться налипание мокрого снега. Порывы ветра могут достигать 15-20 м/с.

В связи с этим спасатели просят жителей региона проявлять осторожность, находясь на улице. А, по возможности, переждать непогоду дома.

Из-за неблагоприятных погодных условий повышаются риски возникновения аварий на электросетях и в системе ЖКХ, падение слабоукрепленных, широкоформатных, ветхих, конструкций, веток и сучьев деревьев.

На дорогах станет скользко. Возможно увеличение случаев травматизма среди населения.