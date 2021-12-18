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Общество18 декабря 2021 13:55

Юные воронежцы проявили свои таланты в конкурсе социальной рекламы

Победителей определили среди учащихся школ Ленинского района
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото предоставлено управой Ленинского района

Фото предоставлено управой Ленинского района

В Ленинском районе Воронежа подвели итоги открытого детского конкурса социальной рекламы по профилактике экстремизма «Улица Мира».

Ребята в возрасте от 7 лет представили свои индивидуальные и коллективные работы, которые разместили на информационной площадке МБУК «Централизованная клубная система» в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/cks_vrn.

Победителей определили в нескольких номинациях и возрастных группах. Номинантов и победителей конкурса наградили дипломами и памятными подарками управы.