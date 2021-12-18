Юные воронежцы проявили свои таланты в конкурсе социальной рекламы

Фото предоставлено управой Ленинского района

В Ленинском районе Воронежа подвели итоги открытого детского конкурса социальной рекламы по профилактике экстремизма «Улица Мира».

Ребята в возрасте от 7 лет представили свои индивидуальные и коллективные работы, которые разместили на информационной площадке МБУК «Централизованная клубная система» в официальной группе «ВКонтакте» https://vk.com/cks_vrn.

Победителей определили в нескольких номинациях и возрастных группах. Номинантов и победителей конкурса наградили дипломами и памятными подарками управы.