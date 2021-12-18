В Воронеже «Газель» насмерть сбила женщину на «зебре»

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Утром 18 декабря очевидцы сообщили в соцсетях о смертельном ДТП на пешеходном переходе у БСМП на проспекте Патриотов. По словам горожан, водитель «Газели» в предрассветных сумерках и при дожде не заметил переходившую дорогу женщину и сбил ее. От полученных травм пешеход, на вид ей около 60 лет, скончалась на месте аварии. Личность погибшей выясняют полицейские. По факту ДТП начали проверку.

Полицейские предупредили, что в ближайшее время на территории области ожидается дождь и мокрый снег, с резким понижением температуры и возможным образованием гололеда. Всех участников дорожного движения просят проявлять максимальную внимательность на дорогах: соблюдать установленный скоростной режим, выбирать безопасную дистанцию и интервал между автомобилями, избегать резких маневров, которые могут привести к потере контроля над управлением автомобилем.

- Особую осторожность следует проявить при проезде эстакад и мостов, так как именно в этих местах наиболее вероятно образование наледи. Также ледяной накат часто образуется в местах остановок, - напомнили в ГИБДД. - Сложные погодные условия требуют повышенной осторожности и от пешеходов. Следует быть особенно внимательными при переходе проезжей части, потому как на зимней дороге тормозной и остановочный путь транспорта возрастает. В таких условиях пешеходам необходимо обозначить свое присутствие на дороге, сделать это можно используя световозвращающие элементы.