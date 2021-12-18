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Общество18 декабря 2021 13:21

Под Воронежем прошла реконструкция обеда принца Ольденбургского

Гостям предложили изысканное меню и необыкновенный концерт
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
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Фото Владимира Елецких

Фото Владимира Елецких

В пятницу в Рамони прошло необычное мероприятие – реконструкция обеда принца Петра Ольденбургского и его супруги великой княгини Ольги Александровны.

- Граммофонная музыка, музыкальное оформление в исполнении Михаила Князева и прекрасной певицы Елены Старковой, - поделился своими впечатлениями один из гостей краевед Владимир Елецких. - Костюмированный бал и старинные танцы от студии «Каменный мост».

Фото Владимира Елецких

Фото Владимира Елецких

В меню ужина присутствовали изысканные блюда начала прошлого века: бульон из сельдерея, тюрьбо, волован из дичи с труфелями, жаркое из цыплят, пломбир из орехов.

Гостям предложили также выставку от Дворцового комплекса Ольденбургских и Рамонского мемориального музея принцев Ольденбургских, выставку посуды и фарфора начала века, а также реконструкцию концерта певицы Надежды Плевицкой, выступавшей в усадьбе Ольгино в начале ХХ века.