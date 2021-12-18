Под Воронежем прошла реконструкция обеда принца Ольденбургского

Фото Владимира Елецких

В пятницу в Рамони прошло необычное мероприятие – реконструкция обеда принца Петра Ольденбургского и его супруги великой княгини Ольги Александровны.

- Граммофонная музыка, музыкальное оформление в исполнении Михаила Князева и прекрасной певицы Елены Старковой, - поделился своими впечатлениями один из гостей краевед Владимир Елецких. - Костюмированный бал и старинные танцы от студии «Каменный мост».

Фото Владимира Елецких

В меню ужина присутствовали изысканные блюда начала прошлого века: бульон из сельдерея, тюрьбо, волован из дичи с труфелями, жаркое из цыплят, пломбир из орехов.

Гостям предложили также выставку от Дворцового комплекса Ольденбургских и Рамонского мемориального музея принцев Ольденбургских, выставку посуды и фарфора начала века, а также реконструкцию концерта певицы Надежды Плевицкой, выступавшей в усадьбе Ольгино в начале ХХ века.