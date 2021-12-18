Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия18 декабря 2021 7:15

В воронежской маршрутке из-за резкого маневра упала пенсионерка

Женщина получила травмы, ее доставили в больницу
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В пятницу, 17 декабря, около 8.35 на улице 20-летия Октября в маршрутке №120 упала и получила серьезные травмы 77-летняя пассажирка. Как сообщили в ГУ МВД по Воронежской области, 48-летний водитель ПАЗа совершил резкий маневр, при котором пожилая женщина не удержалась, потеряла равновесия и упала.

Водитель остановил маршрутку и вызвал врачей. «Скорая» забрала пострадавшую в больницу.

Обстоятельства аварии сейчас выясняют сотрудники ГИБДД.

По данным полиции, за минувшие сутки в Воронежской области зарегистрировано 156 ДТП, из них в областном центре – 120. Погибли 4 человека.