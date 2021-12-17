Двух воронежцев осудят за попытку сбыта почти 9 кг марихуаны и легализацию преступных денег

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В Воронеже завершили расследование уголовных дел, фигурантами которых стали 32-летний и 51-летний местные жители. Молодому мужчине также вменяется легализация полученных преступным путем денег. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 17 декабря.

По версии следствия, мужчины приобрели оптом большую партию марихуаны, чтобы в дальнейшем незаконно сбыть через Интернет. После этого они получили заказ: им надо было «доставить» почти 9 кг марихуаны.

51-летний мужчина расфасовал наркотик, а подельник закладывал их в тайник. При организации схронов его и задержали сотрудниками управления по контролю за оборотом наркотиков областного МВД. В рюкзаке у него нашли 10 полимерных пакетов с марихуаной общим весом около 9 кг.

32-летний сбытчик брал за свои «услуги» криптовалюту, эквивалентную сумме 350 тысяч рублей, которую он затем, как выяснилось, перепродал, а вырученные деньги перевел на свою банковскую карту.

Кроме того, в квартире «фасовщика», полицейские обнаружили около 10 граммов марихуаны и 1,22 грамма тетрагидроканнабинола, которые он незаконно хранил для личного употребления. Уголовное дело будет рассматривать Железнодорожный райсуд.