В сквере имени Куцыгина в Воронеже высадили голубые ели

Фото - мэрия Воронежа

В сквере имени Куцыгина в Воронеже появились еще 11 голубых елей. Молодые деревья высадили по соседству со взрослыми хвойными красавицами. Об этом в пятницу, 17 декабря, сообщили в пресс-службе мэрии.

Изначально городские власти планировали добавить общественному пространству 15 елей, но поскольку саженцы оказались пышными, ограничились 11-ю. Оставшиеся четыре дерева украсят сквер «Мирный».

– У нас очень хороший посадочный материал – это взрослая трехметровая ель с комом земли больше 80-ти см, то есть это ель, которая должна хорошо приживаться и благополучно расти, – прокомментировала руководитель управления экологии Галина Воробьева.

В сквере установят специальные растяжки, чтобы создать опору для растений во время порывов ветра. Весной подрядчик проверит, насколько ели прижились. Весной клумбы сквера украсят цветочные композиции.